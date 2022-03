Una fattoria romana a Mezzolombardo: al via il nuovo ciclo di conferenze “Ricerche e studi recenti di storia e arte trentina”

Prenderà il via venerdì prossimo, 11 marzo 2022, il nuovo ciclo di conferenze “Ricerche e studi recenti di storia e arte trentina”, organizzato dall’Associazione Castelli del Trentino.

Tutti e quattro gli appuntamenti si terranno in presenza in Sala Spaur, in Piazza Erbe a Mezzolombardo, alle ore 20.30.

Il protagonista del primo incontro sarà Andrea Sommavilla che parlerà del sito archeologico della Calcara e dei numerosi reperti emersi dallo scavo.

La serata sarà arricchita da un intervento critico del presidente dell’Associazione Bruno Kaisermann e a illustrare il progetto di valorizzazione del sito archeologico interverranno l’assessore alla cultura del Comune di Mezzolombardo Nicola Merlo e la consigliera delegata Rosa Roncador.

L’accesso è libero e gratuito senza necessità di prenotazione, ma ovviamente verranno applicate le norme sanitarie in vigore.

Il sito della Calcara era stato indagato con uno scavo di emergenza nel 1997, in seguito però non vi erano sono state condotte ricerche se non alcuni studi preliminari.

A venticinque anni di distanza, con la fondamentale disponibilità, i materiali e le foto dell’Ufficio Beni Archeologici della Soprintendenza di Trento, il dottor Sommavilla lo ha totalmente studiato.

Il sito archeologo si trova a Mezzolombardo, proprio sotto il colle di San Pietro. Si tratta di un sito di età romana (I-IV sec. d.C.) di carattere abitativo e produttivo.

Le testimonianze archeologiche suggeriscono la presenza di una fattoria ove coesistevano l’attività manifatturiera, la coltivazione di granaglie e della vigna, l’allevamento e con molta probabilità vi era anche una produzione casearia e vinicola.

Lo studio dei reperti (ceramica, anfore, lucerne, laterizi, vetro, metalli, materiali in osso e monete, ma anche stili per la scrittura e un dado da gioco) ha messo in luce le attività che si svolgevano all’interno di questa antica proprietà.

È un sito interessante sia per la dislocazione delle strutture e l’originalità di alcune di esse, sia per la diversificazione dei materiali rinvenuti, provenienti da provincie dell’impero anche molto lontane. Ne emerge che anche un centro piccolo e periferico come questa fattoria di Mezzolombardo fosse in realtà inserito benissimo nel più ampio contesto del Mediterraneo.

C’è da augurarsi che questo sito possa essere valorizzato e in qualche modo restituito alla comunità. Comunicare ciò che il territorio offre e ciò che il passato ci ha tramandato è un primo e doveroso passo verso qualcosa di più concreto che potrebbe consistere in un progetto di musealizzazione, anche temporaneo, dei materiali provenienti da questo sito.

Le strade possono essere molteplici e qualunque sia quella scelta credo sia importante tenere presenti le opportunità che la ricerca archeologica e la cultura offrono.

L’offerta culturale è infatti indissolubilmente legata allo status sociale ed economico di un territorio, tutti fattori che concorrono al benessere della comunità.