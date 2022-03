Ucraina, i profughi in Trentino sono già 320. Oggi i russi abbassano le armi per i corridoi umanitari

Non si ferma la solidarietà in Trentino per i profughi fuggiti dall’Ucraina in guerra. Negli ultimi giorni il numero complessivo a livello locale è di 320 persone accolte.

70 di queste sono state ricollocate dal servizio provinciale del Cinformi grazie alla disponibilità delle strutture territoriali coordinate, mentre altre 250 hanno rovato rifugio a casa di familiari, amici, famiglie trentine o connazionali volonterosi.

L’Associazione Rasom e gli Alpini nel frattempo si sono organizzati per allestire un capannone di circa 300 metri quadrati a Mattarello di proprietà della famiglia Pisetta che lo ha reso disponibile dopo lo sgombero dai materiali di deposito.

Pubblicità Pubblicità

E proprio qui, tra venerdì e sabato, è partita la raccolta di aiuti umanitari con l’arrivo di scatoloni pieni di alimenti, abbigliamento e medicinali.

Centri aperti anche nel resto della provincia come quello in via Catoni a Cavalese dove da ore si assiste all’operare dei volontari per il trasporto dei beni da destinare ai rifugiati.

Sarà fondamentale nei prossimi giorni il recupero di ulteriori mezzi ed autisti per favorire le spedizioni fuori confine.

Pubblicità Pubblicità



Come comunicato dal ministero della Difesa russo, è prevista per questa mattina (7 marzo, ore 10 di Mosca) l’apertura dei corridoi umanitari che attraverserà diversi centri abitati ucraini con il conseguente abbassamento delle armi da parte dell’esercito.

Come da richiesta esplicita e personale del presidente francese Emmanuel Macron, si passerà anche dalle città di Kharkiv, Mariupol e Sumy. Il resto dei percorsi prevedono una linea invisibile che da Kiev arriverà in Bielorussia.

I civili da Kharkiv avranno invece un solo corridoio che condurrà in Russia mentre i corridoi da Mariupol e Sumy condurrano entrambi ad altre città ucraine e verso Mosca.