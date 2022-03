SS45 bis, Fratelli d’Italia: “Depositata la petizione per lo spostamento da Vigolo Baselga”

A pochissimo dall’avvio della raccolta firme sul territorio della frazione di Vigolo Baselga, la Consigliera circoscrizionale di Fratelli d’Italia Bondone Serena Cainelli ha depositato presso il Comune di Trento una petizione – sottoscritta da oltre 200 cittadini – per chiedere al Sindaco Franco Ianeselli “di sollecitare l’interlocuzione con la Giunta provinciale di Trento al fine di effettuare uno studio di massima per individuare soluzioni idonee per l’eventuale spostamento della SS 45 bis della Gardesana Occidentale dall’abitato di Vigolo Baselga e di coinvolgere e d’informare i cittadini in relazione a tale tematica”.

Cainelli commenta così l’iniziativa: “Siamo molto soddisfatti. L’iniziativa è nata da un lato dalla sollecitazione popolare della cittadinanza di Vigolo Baselga che sente molto intensamente il tema visti i numerosi incidenti, di maggiore o minore entità, che ormai quasi giornalmente si verificano in loco.

Dall’altra vi è la proposta di ordine del giorno presentato dalla Consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Katia Rossato e approvata lo scorso dicembre che ha impegnato la Giunta provinciale a individuare – attraverso uno studio di massima che coinvolga il Comune di Trento – soluzioni idonee per lo spostamento della SS 45 bis della Gardesana, nell’ottica di migliorare la viabilità, la sicurezza dei cittadini e l’inquinamento acustico ed atmosferico”.

Felice anche la Consigliera provinciale Rossato: “Nelle prossime settimane intendiamo avviare altre iniziative sul territorio di Vigolo Baselga e legate alla pericolosità della SS45 bis.

Saremo presenti con un gazebo di Fratelli d’Italia per raccogliere le preoccupazioni e le idee della cittadinanza e presenteremo atti a tutti i livelli istituzionali.

Dal Consiglio circoscrizionale al Consiglio provinciale passando per il Consiglio comunale di Trento. Da tempo i cittadini sollecitano il posizionamento di dissuasori della velocità lungo la strada, credo che la politica dovrebbe iniziare ad ascoltare queste richieste”.

