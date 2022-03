Sardagna: cagnolina muore a causa di un boccone avvelenato. Il proprietario: “Siate maledetti”

Uma è morta a causa di un boccone avvelenato in cui si era imbattuta durante una passeggiata a Sardagna. Uma era la cagnolina di Andrea Osti, un maestro e animatore dell’associazione Amici della piccola fattoria Camponzin Aps di Sardagna.

“Pensavo di condividere ieri questo video, ma mi sembrava troppo allegro e irrispettoso nei confronti di chi soffre per la guerra.

Col senno di poi, avrei dovuto pubblicarlo. Perché la gioia va riconosciuta e celebrata quando c’è. Finché c’è.

In un mondo di bombe e brutture, tu mi ricordavi la bellezza semplice di una capriola sulla neve.

Oggi siamo andati a farci la nostra solita, ennesima passeggiata e ti ho riportata in fattoria in una carriola. MORTA. Per un boccone avvelenato che in un minuto ti ha portata via- scrive l’uomo su un post di Facebook fatto per ricordare l’animale tragicamente deceduto.

Sotto la descrizione, Osti ha allegato il video di Uma intenta a giocare sulla neve- Non pubblico queste foto per spettacolarizzare il dolore: ci sono conflitti e situazioni orrende ovunque causati dalla malvagità umana, e anche a casa nostra ci sono persone senza cuore che arrivano a uccidere gli animali così, senza motivo: siate maledetti.

Mi avete portato via un’Amica. Grazie Uma per avermi insegnato la gioia. Ti ho voluto bene ogni singolo momento e mi manchi già da spezzarmi il cuore”.

Questo tipo di notizie fa spezzare il cuore, a maggior ragione se si pensa all’insensatezza di un’azione del genere.

Una cattiveria gratuita, di qualcuno che si è divertito a lasciare un boccone avvelenato in mezzo ad un sentiero per il puro gusto di farlo senza alcuna ragione di fondo.