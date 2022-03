Riciclaggio, cantine Mezzacorona: il tribunale decide il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste

Il 20 marzo 2020 i militari del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento avevano dato esecuzione ad un sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Trento su richiesta della locale Procura Distrettuale – D.D.A., in stretto coordinamento con la Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ad esito di indagini in materia di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nell’economia trentina.

Il provvedimento di sequestro era stato eseguito su terreni e fabbricati di due tenute siciliane.

Si tratta di un complesso aziendale, del valore di oltre 70 milioni di euro, che si estende nelle province di Agrigento e Ragusa con oltre 900 ettari di vigneti e numerosi fabbricati.

Solo 30 giorno dopo la posizione del gruppo Mezzocorona si alleriva di molto. Il Tribunale dei riesame di Trento aveva infatti annullato il decreto di sequestro di 900 ettari di terreno a Sambuca di Sicilia (Agrigento) e ad Acate (Ragusa). Già in quel frangente secondo il Tribunale del riesame non esisteva nessun legame con Cosa Nostra.

Il Gruppo Mezzacorona rende noto che in data odierna, in relazione al procedimento penale concernente l’ipotizzata realizzazione di una condotta di riciclaggio riguardante l’acquisto delle aziende siciliane negli anni 2000/2003 del Gruppo stesso, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento ha pronunciato una sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste.

«Di tale pronuncia il Gruppo Mezzacorona prende atto con piena soddisfazione, convinto, come è sempre stato, della assoluta trasparenza, della correttezza nonché regolarità del proprio operato» – si legge in una breve nota del gruppo

