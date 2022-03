Monica Cadau strappa ancora i sigilli del bar. Questa volta arriva la Digos e la denuncia nuovamente – IL VIDEO

Dopo il distacco dei sigilli eseguito davanti ai carabinieri di Borgo dalle porte del bar Nuraghe e la relativa denuncia di sabato, ieri, domenica 6 marzo Monica Cadau concede il bis. Stavolta però davanti alla Digos che dopo aver assistito nuovamente allo strappo dei sigilli la denuncia nuovamente. (clicca qui per vedere il video integrale)

Se nella puntata della telenovela andata in scena sabato abbiamo scoperto che Monica Cadau non si chiama più così, ma Cadau Monica che insiste sulla giuridicità del suo nome e cognome.

Cioè, in poche parole, è Monica Cadau quando per esempio ritira le raccomandate alle poste, oppure quando ha bisogno di qualche servizio sanitario oppure quando sfrutta il sistema della viabilità, o ancora quello del comune di Borgo, mentre diventa Cadau Monica quando invece deve rispettare le leggi, anzi, violarle nel suo caso.

Pubblicità Pubblicità

Sì, perchè la lista di reati commessi dalla titolare del bar Nuraghe comincia ad allungarsi pericolosamente. Sappiamo bene che ci saranno dei processi e che saranno i giudici a decidere sulle accuse mosse contro di lei dalle forze dell’ordine, siamo anche consapevoli che la legge in Italia è lenta ma inesorabile, ma possiamo scommettere che prima o poi Monica Cadau dovrà rispondere civilmemte e penalmente di tutto quello che è successo. E allora saranno dolori, visto che se fosse condannata per tutti i reati fino ad ora contestati, rischia fino a 15 anni di carcere.

Detto questo, passiamo ad un nuovo episodio della telenovela che è andata in scena a Borgo Valsugana nella mattinata di ieri, Domenica. E questa volta l’invito è davvero di sedersi per ascoltare la quantità di idiozie che ha dell’incredibile pronunciate dalla donna e il suo team. Nella nuova puntata c’è però qualcosa in più: i suggeritori, che filmano e condividono tutto.

Verso la fine del video, girato sempre dal «Team» Cadau, infatti si sentono i due «Suggeritori» che capiscono che la Cadau sta esagerando e allora la invitano a smettere perchè «se chiedono un TSO è la fine, stiamo tirando troppo la corda». Al di la che il TSO secondo molti dovrebbe essere stato richiesto da un bel pezzo è ovvio che quindi la donna potrebbe anche essere condizionata da altre persone nel continuare questo suo comportamento che gli si ritorcerà contro in modo tragico. La frase dell’uomo detta a bassa voce delinea una vera e propria consapevole strategia.

Pubblicità Pubblicità



La domanda è ora: Se verrà richiesto un TSO alla titolare del bar Nuraghe si presenterà come Monica Cadau oppure viceversa? Il cronista, si fa per dire, spiega che le forze dell’ordine devono difendere i cittadini dimenticando di dire che il loro dovere è di difendere sì i cittadini, ma quelli onesti però che rispettano la legge.

Il cronista improvvisato consiglia prima di lanciare giudizi sul loro operato di collegare il cervello alla lingua, come sempre succede è come il bue che dice cornuto all’asino. Il cronista mette molto fervore nelle sue parole e spesso è sul filo della diffamazione, ma una cosa è certa, non sarà lui a pagare il conto, ma la «povera» Monica Cadau. Questo deve far molto riflettere.

Lo show continua con una miriade di incongruenze: Secondo l’accorato cronista improvvisato infatti non ci sarebbe non solo nessuna emergenza ma nemmeno un pandemia. Ci viene da chiedere dove sia stato negli ultimi 2 anni. Il video alla fine diventa un fil comico intriso di frasi pazzesche che fanno venire il mal di pancia dal ridere. Un video imperdibile.

Poi l’entrata in scena della Cadau è a dir poco comica. «Mi sono autoderminata e non faccio più parte della vostra giurisdizione, sono uno Stato a sè». La Cadau dice poi di rispodere solo alla legge internazionale, anche se non spiega quale.

Insomma dopo il ciclista «uomo legale rappresentante di se stesso e soggetto internazionale» che ha fatto impazzire le forze dell’ordine durante il lockdown (qui il video) arriva ora anche la donna autodeterminata. Non si finisce mai di imparare, intanto però, per ora almeno, paga sempre pantalone. (clicca qui per vedere il video integrale)