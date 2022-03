In fiamme canna fumaria e tetto a Pellizzano. Il rapido intervento dei vigili del fuoco limita i danni

Allarme per l’incendio di una canna fumaria sul tetto di un’abitazione nel primo pomeriggio di ieri domenica 6 marzo pochi minuti dopo le 12:30 in valle di Sole, nella frazione di Termenago nel comune di Pellizzano.

Da una canna fumaria hanno iniziato ad uscire fiamme e molto fumo che si sono rapidamente propagate anche al tetto.

Dopo l’allarme in pochi minuti sul posto sono arrivati in massa diverse squadre dei vigili del fuoco di Pellizzano e in supporto i colleghi di Malè con autoscala distrettuale, Aps e 12 uomini.

Immediatamente gli uomini della protezione civile hanno iniziato le operazioni di spegnimento dell’incendio e grazie alla rapidità d’intervento in poco tempo sono riusciti a contenere l’incendio. Poi è iniziata la lunga e minuziosa opera di bonifica della canna fumaria e del camino.

I danni grazie alla rapidità d’intervento sarebbero tutto sommato contenuti. fortunatamente non ci sarebbero stati danni a persone o altre strutture nelle vicinanze.

