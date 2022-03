Guerra Ucraina, da Moscow Mule a Kiev Mule: scatta l’estremo boicottaggio dei prodotti russi

La protesta contro l’invasione russa dell’Ucraina continua in tutto il mondo, trascinando una serie di reazioni e ripercussioni. Dalle grandi sanzioni, tra cui quella di cacciare Mosca dallo Swift, alle decisioni nel mondo dello sport, con l’annullamento dei mondiali di pallavolo in Russia, fino alle scelte di boicottaggio da parte di aziende e brand.

Da liquori a cocktail, Il boicottaggio dei prodotti e dei simboli russi continua sui tavoli dei bar americani in cui vengono cambiati i nomi dei più noti drink. Il Moscow Mule è diventato Kiev Mule, la Caipiroska si trasforma in Caipi Island e i famosissimi cocktail Black Russian e White Russian diventano Black Ukirainian e White Ukrainian.

Secondo il The Washington Post, la mossa avrebbe solo un forte valore simbolico, senza effetti diretti sull’economia russa. Succede soprattutto in America, dove il cambio nome infliggerebbe un duro colpo all’identità russa, anche se sono tanti gli atti concreti che stanno agendo in questa direzione.

In particolare, una società che gestisce più di 200 negozi in tutta l’America, ha dichiarato di aver rimosso dagli scaffali tutti i prodotti di fabbricazione russa.

Alla protesta si unisce anche la politica americana, con i Governatori repubblicani dell’Ohio, New Hampshire e dell’Utah che hanno deciso di limitare la vendita di alcuni tipi di vodka russi nei loro Stati.

Anche il Governatore del Texas ha chiesto all’associazione statale di ristoranti e rivenditori di rimuovere volontariamente i prodotti russi dagli scaffali, mentre nello Stato del Maine le agenzie statali sono state invitate da rimuovere dal listino la vodka di fabbricazione russa. In Nuova Zelanda invece, una delle più grandi catene di negozi di liquori ha annunciato la rimozione di vodka e altri prodotti russi, al cui posto verranno esposte delle bandiere ucraine.

