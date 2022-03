Ecco le iniziative di Anvolt per il mese di marzo

“Sostengo convintamente l’iniziativa promossa da Anvolt in occasione della Giornata internazionale della Donna con l’obiettivo di incentivare la prevenzione e l’attenzione alla salute femminile. Ogni occasione è utile per ribadire l’adozione di sani stili di vita e l’importanza della puntuale adesione agli screening di medicina preventiva che – ricordiamocelo – aiutano a salvare vite umane. L’Azienda sanitaria dopo il lungo periodo contrassegnato dalla pandemia che ha rallentato l’accesso alle cure, ha ripreso la normale attività e la presa in carico delle pazienti. La Brest Unit realizzata presso l’ospedale di Trento rappresenta il luogo deputato alla cura delle donne dove potranno trovare competenza medica e umanità”.

Sono state queste le parole dell’assessore alla Salute Stefania Segnana intervenuta alla presentazione dell’iniziativa messa in campo da Anvolt onlus Trentino – l’Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori, durante il mese dedicato alle donne.

Nel dettaglio le donne potranno effettuare visite di prevenzione dei tumori femminili dal 5 all’8 marzo con orario continuato presso l’ambulatorio di Trento in via della Prepositura n. 32. E, novità di quest’anno, oltre a visite ginecologiche e pap-test si potranno prenotare anche visite senologiche.

Pubblicità Pubblicità

I numeri confermano che purtroppo il numero di donne colpite da tumori femminili è in aumento, ma contestualmente si registra un segno positivo per quel che riguarda il numero di pazienti che, trattate chirurgicamente, guariscono e riacquistano una qualità di vita normale.

La presidente di Anvolt Elisa Zeni ha confermato l’apertura dei propri ambulatori anche durante il fine settimana per eseguire visite ginecologiche e senologiche da parte delle donne che, causa impegni lavorativi, faticano a ritagliarsi il tempo per farsi visitare.

Claudio Eccher, direttore sanitario dell’Associazione ha sottolineato il ruolo strategico delle misure di prevenzione nella lotta al cancro, ribadendo che solo un attento monitoraggio delle singole condizioni di salute riduce fortemente la possibilità di sviluppare neoplasie e garantisce diagnosi precoci e quindi prese in carico efficaci. Info – Per le visite è necessaria la prenotazione al numero 0461/235543, scrivendo una mail a trento@anvolt.org

Pubblicità Pubblicità