Da oggi il Trentino torna zona bianca. Ecco cosa cambia

Non ci saranno grandi differenze fra le due zone. L’unica degna di nota riguarda i parametri sanitari: si entra in zona gialla con un’incidenza superiore ai 150 casi di coronavirus per 100mila abitanti e un’occupazione superiore al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari.

Per i cittadini a livello di praticità non cambia nulla. È ormai quasi sicuro invece che le temute zone colorate alla fine di marzo spariranno.

La conferma che da oggi, lunedì 7 marzo, il Trentino torna in zona bianca era arrivata venerdì 4 marzo direttamente dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti dopo l ’ultimo rapporto nazionale che analizza gli indicatori sull’andamento dei contagi e la capacità dei sistemi sanitari regionali di assorbirne i contraccolpi.

Primo e più importante paramentro: la presenza di 14 giorni consecutivi di terapie intensive sotto la soglia critica del 20%. In questo momento nella nostra provincia sono 3 i pazienti ricoverati in rianimazione e 53 nei reparti infettivi degli ospedali.

E’ una bella notizia – commenta il presidente – che aspettavamo da tempo e che, al di là di risvolti puramente pratici che si riflettono nella vita quotidiana di tutti noi, va vista soprattutto come segnale di fiducia e di speranza. E va letta anche con un pensiero di gratitudine nei confronti dei moltissimi che, su tanti fronti, a partire da quello sanitario, hanno continuato a combattere contro questo nemico invisibile”

Il numero delle vaccinazioni stamattina è salito a 1.188.869, di cui 424.393 seconde dosi e 315.051 terze dosi. 387 i nuovi guariti, per un totale pari a 135.585. Grazie al numero di vaccinazioni e ai contagi e ricoveri in calo alla fine di marzo il governo allenterà le misure di sicurezza sanitaria che sono il termomentro di un ritorno alla normalità.

