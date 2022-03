Da domani lavori in aula anche con una mozione sulla guerra in Ucraina

La guerra in Ucraina sarà all’ordine del giorno dei lavori che da domani a giovedì 10 marzo impegneranno in aula il Consiglio provinciale.

La sessione di marzo sarà caratterizzata anche dalla mozione, firmata da esponenti sia della maggioranza che dell’opposizione, per chiedere alla Giunta di sollecitare il governo Draghi a mettere in campo tutte le risorse possibili per porre termine al conflitto tra Mosca e Kiev, ma anche per ​​​prestare aiuto e ospitalità ai profughi.

Tra gli altri temi all’ordine del giorno, da segnalare anche il caro energia, con un’informativa urgente del Presidente Fugatti, il disegno di legge della Giunta per introdurre agevolazioni sull’addizionale Irpef e sull’Imposta immobiliare semplice, la discussione sul Documento preliminare all’adozione di una variante al Pup e infine ancora la normativa proposta da Masè per reintrodurre la terza preferenza nella legge elettorale del Trentino.

La Terza Commissione a Savigliano in visita alla Alstom – Ivano Job, Lucia Coppola e Denis Paoli, delegazione ristretta della III Commissione permanente, hanno svolto un sopralluogo presso lo stabilimento della Alstom spa, che ha sede a Savigliano (Cuneo), azienda leader nel settore della mobilità ferroviaria. Obiettivo, conoscere le caratteristiche dei treni ad alta sostenibilità, nell’ottica di una trasformazione in chiave green della linea della Valsugana.

Dopo l’illustrazione dell’attività e dei progetti di Alstom da parte dei vertici aziendali, i consiglieri hanno visitato le linee di produzione e di controllo del sito. Per la ferrovia della Valsugana si ipotizza un progetto di treno ibrido a 4 carrozze più una carrozza centrale per gli equipaggiamenti, con una capacità pari a 260 posti.

Si immagina l’elettrificazione della prima tratta fra Trento e Borgo per poi proseguire ad idrogeno fino a Bassano. La visita, ha commentato il Presidente della Commissione Ivano Job, ha permesso di raccogliere informazioni utili sulle diverse alternative di mobilità sostenibile nell’ipotesi di trasformazione della linea ferroviaria della Valsugana. Già trent’anni fa, ha ricordato, la Provincia di Trento sperimentò tra le prime in Italia l’utilizzo dei pullman a idrogeno, ma se allora era troppo presto, forse oggi è arrivato il momento giusto.​

