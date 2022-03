Consultori all’estero: un corso di formazione per rafforzare il legame con il Trentino

La presenza all’estero di una consistente popolazione di origine trentina rappresenta, senza dubbio, un valore aggiunto per il Trentino, una risorsa culturale, sociale ed economica di grande importanza.

Per queste ragioni la Provincia autonoma di Trento promuove, utilizzando le proprie competenze, le relazioni con i trentini all’estero e con i loro discendenti. Per la definizione e l’attuazione degli interventi in favore dei trentini all’estero, la Provincia si avvale della collaborazione di consultori, scelti nel numero massimo di quindici fra persone che hanno maturato esperienze nell’ambito dell’associazionismo fra emigrati, degli organismi rappresentativi dell’emigrazione italiana, del volontariato, del lavoro, delle professioni e della cultura. Il consultore, oltre a mantenere i rapporti con gli emigrati trentini e con le loro associazioni, contribuisce alla formulazione e all’attuazione degli interventi posti in essere dalla Provincia.

Per rafforzare e sviluppare le competenze dei 15 consultori nominati dalla Giunta provinciale lo scorso 29 ottobre e con l’obiettivo di chiarire e rafforzare il loro ruolo di “facilitatori” del dialogo tra la terra dove vivono e il Trentino, Tsm-Trentino School of Management, su richiesta della Provincia, ha ideato un apposito percorso di formazione che è ripreso sabato 5 marzo e che proseguirà fino a novembre 2022.

Collegati dall’Argentina, dall’Australia, dal Brasile, dal Canada, dal Cile, dal Messico, dagli Stati Uniti, dal Paraguay e dall’Europa (Parigi e Berlino), i 15 consultori, insieme allo staff dell’Ufficio Emigrazione della Provincia, hanno partecipato all’incontro online organizzato da Tsm con il supporto del professor Gerardo de Luzenberger, docente dell’Università di Trento, formatore e facilitatore esperto, con il quale hanno affrontato varie tematiche e avviato il programma formativo di animazione territoriale. Il prossimo incontro si terrà sabato 7 maggio.

“Mantenere forte e proficuo il legame con i trentini all’estero, in un rapporto di reciproco interesse tra la comunità trentina residente e quella emigrata rappresenta, per la Provincia, una grande opportunità, sia per le relazioni economiche che si possono sviluppare grazie al rafforzamento di questo rapporto, sia per il reciproco arricchimento che scaturisce dalle relazioni culturali”.

Così commenta l’assessore provinciale all’emigrazione Mattia Gottardi che ribadisce l’impegno della Provincia per sostenere le comunità trentine in tutto il mondo, ma anche per consolidare nella popolazione residente la conoscenza e la memoria storica circa la vicenda dell’emigrazione trentina che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo del territorio. “Ringrazio i consultori – aggiunge l’assessore – per l’impegno assunto, svolto a titolo gratuito. Il loro prezioso lavoro ci aiuterà a rendere più efficaci le nostre politiche sull’emigrazione”.

Ecco l’elenco dei 15 Consultori nominati dalla Giunta provinciale: Gustavo Fabian Cristofolini, Consultore Argentina Francisco Fabian Nardelli, Consultore Argentina, Mariano Roca, Consultore Argentina, Monica Torbol, Consultrice Australia, Felipe Bernardi, Consultore Brasile, Tiago Dalapicola, Consultore Brasile, Jonas Oscar Lenzi, Consultore Brasile, David Corazza, Consultore Canada, Carla Andrea Dellape Saavedra, Consultrice Cile, Luca Endrizzi, Consultore Europa, Edith Pichler, Consultrice Europa, Eduardo Raul Zueck Gonzalez, Consultore Messico, Amy Christina Antoniolli, Consultrice Stati Uniti, Francesca Gottardi, Consultrice Stati Uniti, Letizia Maria Luisa Gini, Consultrice Paraguay e Uruguay.

