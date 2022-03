Cittadini russi contro la guerra, molte le manifestazioni e gli arresti: in piazza anche con leggi durissime

Nonostante i principali social network inutilizzabili e le pesantissime leggi che prevedono l’arresto per le manifestazioni non autorizzate dal Cremlino, anche i cittadini russi sfilano in piazza per dire no alla guerra in Ucraina.

In diverse città russe, infatti, le piazze si sono riempite di gente che condanna il conflitto in Ucraina, rispondendo all’appello dell’oppositore Navalny che aveva convocato la protesta.

Poche le immagini delle mobilitazioni del Paese dove è sempre più difficile farlo, in cui i cittadini protestano, sfidando la censura delle leggi durissime. Da San Pietroburgo a Mosca, fino in Siberia dove le persone sono scese in piazza, nonostante la nuova legge che introduce la responsabilità criminale per la diffusione di false informazioni sul conflitto in Ucraina, pena la reclusione fino a 15 anni. Su questo, il portavoce del Ministero dell’interno russo ha fatto sapere che le forze dell’ordine avrebbero arrestato in un giorno circa 4300 persone in tutto il Paese. Solo a Mosca sarebbero scese in piazza circa 2500 persone, di queste non meno di 1700 sarebbero finite arrestate.

