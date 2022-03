Arrivano due bandi per promuovere eventi nei quartieri e nei parchi cittadini

Dopo i due avvisi pubblici per “prenotare” spazi urbani per eventi culturali, ricreativi o commerciali, il servizio Cultura, turismo e politiche giovanili propone alle realtà interessate altre due occasioni per diventare protagonisti dell’animazione cittadina nei prossimi mesi.

La prima è l’avviso pubblico per il sostegno di progetti di rigenerazione e valorizzazione dei parchi cittadini, in particolare i giardini di piazza Dante nel periodo da aprile ad ottobre e il parco Solzenicyn (ex Santa Chiara) da metà giugno a fine agosto.

L’obiettivo è un’offerta aggregativo/culturale da svilupparsi per lo più in orario serale, per permettere alla cittadinanza di abitare e ri-abitare queste aree verdi che detengono un’importanza cruciale per la qualità della vita dal punto di vista della salute dei cittadini e della tutela ambientale, ma che rappresentano anche un importante spazio ricreativo offrendo occasioni di aggregazione ed inclusione sociale.

Pubblicità Pubblicità

I progetti dovranno essere trasmessi entro le ore 12.00 di lunedì 28 marzo 2022 a servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.

È stato predisposto anche il bando Cultura di prossimità, per il sostegno di eventi nei quartieri nella prossima estate, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di un’offerta culturale diffusa ed accessibile, dare nuova attrattività ai quartieri e agli spazi urbani tradizionalmente meno interessati dalla realizzazione di eventi, promuovere e sostenere lo sviluppo di relazioni e reti tra i soggetti del territorio e sostenere la ripartenza dopo l’emergenza sanitaria.

Le proposte devono essere trasmesse entro le ore 12.00 di mercoledì 6 aprile 2022 a servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it.

Pubblicità Pubblicità