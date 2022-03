Appalti pubblici: formare la pubblica amministrazione per rafforzare l’economia di sistema

Assicurare adeguati livelli di formazione e di professionalità in materia di appalti pubblici agli operatori del settore. Questo l’obiettivo dell’accordo, approvato oggi dalla Giunta provinciale, fra la Provincia, il Consorzio dei Comuni e tsm-Trentino School of Management, finalizzato alla progettazione, allo sviluppo e all’erogazione di percorsi formativi in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alla specificità della normativa provinciale.

Con l’accordo, che prosegue una collaborazione in essere dal 2019, si intende garantire al personale delle stazioni appaltanti una formazione costante e permanente, erogata in modo unitario e coordinato, nella convinzione che un’amministrazione capace e competente rappresenti un vantaggio per l’intera economia di sistema, poiché garantisce alle imprese la possibilità di competere su un mercato libero e concorrenziale, che valorizza la qualità delle opere, dei servizi e delle forniture, garantendo, nel contempo, un efficiente impiego delle risorse pubbliche.

Fra i vari corsi che saranno realizzati da Tsm nel corso del 2022 anche quelli dedicati all’utilizzo degli strumenti elettronici per l’acquisto di beni e servizi e per l’effettuazione delle gare telematiche relative ai lavori pubblici.

