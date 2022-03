A Riva del Garda arriva EasyPark: l’app per la sosta più diffusa in Italia

EasyPark, l’app per la sosta più diffusa in Italia e in Europa, è da oggi disponibile anche a Riva del Garda.

Attiva in 550 città in Italia, EasyPark consente agli automobilisti di attivare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, in modo facile e comodo. Molti i vantaggi di EasyPark: l’area di sosta e la relativa tariffa vengono visualizzate automaticamente tramite geolocalizzazione; è possibile prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale; inoltre si può utilizzare il servizio in tutte le città, italiane ed estere, in cui è attivo, tra cui Trento, Garda, Malcesine, Rovereto, Nago-Torbole e molte altre nell’area.

Come funziona EasyPark: servono solo 2 minuti per installare l’app e iniziare ad usarla! Per utilizzare EasyPark, è necessario scaricare l’app dagli store iOS e Android, inserire il numero di cellulare e disporre di carta di credito, anche prepagata, dei circuiti Visa, Mastercard o American Express.

Le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, riportato sull’app EasyPark attivando la geolocalizzazione e visibile sui parcometri, il numero di targa del veicolo, proposto automaticamente dopo il primo inserimento, e l’orario previsto di fine sosta, che potrà essere prolungato o interrotto anticipatamente, al rientro in auto. Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo della targa dell’auto.

Costi servizio EasyPark: nessun costo di abbonamento! Per gli utenti privati che sostano a Riva del Garda, il servizio EasyPark prevede una commissione* che parte da 27 e da 37 cent, a seconda dell’area, e varia in base al tempo di sosta.

Chi utilizza spesso il servizio a Riva del Garda o in tutte le altre città in cui è disponibile, può decidere di optare per il pacchetto EasyPark Large** a un canone fisso mensile di 2,99€, senza nessuna commissione sulle singole soste.

