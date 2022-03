A Kiev sotto i bombardamenti il sì più drammatico dell’Ucraina

Nella tragedia della guerra c’è spazio anche per l’amore e i sentimenti veri. Si sogna una tregua, oppure la fine della guerra e a Kiev con mimetica e velo bianco ci si sposa.

In una foto che porta ottimismo non solo alla coppia che si è sposata in uno dei Checkpoint della Capitale ma all’intero Paese martoriato dall’invasione dei missili, dalle bombe e dai tank russi è riportato un frammento di gioia e qualche timido sorriso.

La foto descrive tutto: c’è il velo ma ci sono le armi e la guerra: il desiderio è che tacciano presto. Poi, c’è il bacio insieme al dramma di un Paese che a Mariupol è sotto assedio senza luce, acqua e gas con gli abitanti costretti a reidradarsi con la neve lungo le strade.

Non sembrano esservi regole, nemmeno quelle concordate: nel week end sono saltati i corridoi umanitari e le assistenze e sono ripresi a tappeto i bombardamenti.

Ci si chiede da giorni perché accade, perché sia accaduto e se quanto durerà. Impossibile ogni previsione. Di certo, ha ragione Papa Francesco: «La guerra è solo pazzia».

La più folle in assoluto, mentre oggi le due delegazioni si incontrano per la terza volta. E sono in molti che pensano che se non si trovasse un accordo le cose potrebbero peggiorare nel giro di poche ore per l’Ucraina.

