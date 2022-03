Nuovo Comitato Scientifico per la Fondazione Museo Civico di Rovereto

La Fondazione Museo Civico di Rovereto ha nominato il nuovo Comitato scientifico, che rimarrà in carica per il tutto il mandato dell’attuale Consiglio d’Amministrazione.

“Abbiamo voluto al nostro fianco un gruppo di persone qualificate che potesse non solo fornire agli organi della Fondazione l’orientamento scientifico nei vari settori d’intervento del Museo” commenta il Presidente della Fondazione Giovanni Laezza, “ma che abbia anche la volontà di spendere generosamente le proprie competenze accompagnando il processo di rinnovamento che noi come Fondazione abbiamo scelto e intrapreso in questi ultimi anni “.

Oltre alle due conferme, Dino Zardi, professore ordinario di Fisica per il Sistema Terra e il Mezzo Circumterrestre del Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell’Università degli Studi di Trento come Presidente e Annaluisa Pedrotti, professore associato di Preistoria e Protostoria del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento quale Vicepresidente, si sono aggiunti Maria Chiara Ciaccheri, museologa ed esperta in accessibilità e modalità di apprendimento dei visitatori adulti, Gianfranco Caoduro, dottore in Scienze Forestali e presidente onorario di World Biodiversity Association onlus e Paolo Traverso, direttore dell’Ufficio Direzione Strategia di Marketing e Sviluppo di Business della Fondazione Bruno Kessler di Trento.

