Nuovi problemi con gli acquisti su tigershop: nuova diffida all’azienda

Tigershop colpisce ancora. Nonostante i ripetuti interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il sito di e-commerce torna a far parlare di sé e non in positivo. Stando alle segnalazioni raccolte dall’associazione Codici, sarebbero sorti dei problemi con la consegna ed il rimborso dei prodotti acquistati da alcuni consumatori. Molti anche i cittadini trentini coinvolti.

“Abbiamo avviato le dovute verifiche – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e stiamo approfondendo alcune situazioni per capire se si tratta di fastidiosi inconvenienti o se invece siamo di fronte ad un comportamento scorretto da parte dell’azienda. Parliamo di prodotti di un certo valore, soprattutto di elettronica, quindi, è facile intuire il disappunto dei consumatori, che hanno speso centinaia di euro senza ricevere nulla. In alcuni casi sarebbero sorti anche problemi a livello di rimborsi. Abbiamo inviato una diffida all’azienda e ci auguriamo di ricevere quanto prima una risposta chiarificatrice, anche alla luce dei precedenti”.

Il riferimento è agli interventi dell’Antitrust nei confronti di tigershop.com Nel giugno 2019 l’Autorità aveva ordinato di sospendere ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili ed all’addebito anticipato di corrispettivi per beni che non risultavano in giacenza nei magazzini o che non erano pronti per la consegna.

Pochi mesi dopo, ad ottobre, era arrivata una sanzione di 250mila euro per aver offerto prodotti che non erano disponibili, per non aver consegnato ai consumatori la merce acquistata e per non aver restituito le somme versate, nonostante i reiterati reclami e gli annullamenti degli ordini. Anche Striscia la Notizia aveva dedicato un servizio sul sito e-commerce che incassava e non consegnava (qui il servizio video)

L’ultimo capitolo risale ad aprile 2020, quando l’Antitrust ha disposto in via cautelare la sospensione della promozione e della vendita dei dispositivi individuali di protezione, in particolare mascherine FFP2, difformi da quelli pubblicizzati in termini di caratteristiche qualitative e tecniche, certificazioni e provenienza, e non disponibili per la consegna entro i tempi indicati.

Precedenti poco confortanti ed è per questo che Codici si è attivata per tutelare i consumatori in difficoltà con gli acquisti effettuati sul sito tigershop.it. In caso di problemi con gli ordini effettuati sul portale è possibile contattare l’associazione telefonando al numero 06.55.71.996 oppure scrivendo all’indirizzo e-mail segreteria.sportello@codici.org.

