L’incoerenza e le contraddizioni dell’essere umano sotto pressione

C’è una teoria secondo cui l’animo umano, quando viene messo sotto pressione da momenti di forte crisi, sprigiona tutta la propria indole all’incoerenza e alla contraddizione.

Un paio di mesi fa parlavo con un medico, tra quelli in prima linea nell’emergenza Covid, il quale sosteneva che (dalla sua esperienza di questi ultimi due anni) molti degli attuali “no-vax” e “no-Green pass”, ad inizio pandemia (marzo 2020) erano quelli più allarmati e più allarmisti sul Covid, quelli che andavano in giro con una mascherina sopra l’altra e infilando due paia di guanti di lattice.

Con la guerra in Ucraina, capita un po’ la stessa cosa. Sono bastate le minacce sul gas di Vladimir Putin, secondo cui Gazprom fornirebbe energia solo ai più morbidi con il regime dello Zar 2.0, che viene rispolverata l’esigenza di ripotenziare il combustibile fossile.

Solo ieri i potenti del mondo spergiuravano di voler passare, in quattro e quattr’otto, alle rinnovabili ed ora, nella prospettiva di rimanere al freddo e la buio, ecco che già si cambia idea, magari pure disposti a puntare sull’energia sprigionata dai copertoni bruciati sulla Salaria.

Proprio in questi giorni circola la teoria secondo cui le battaglie ecologiste di questi ultimi anni, con i governanti dei maggiori paesi del mondo a dichiarare di voler disinvestire nell’esplorazione per trovare nuovi giacimenti di petrolio e gas, diventano un boomerang per lo stesso occidente

sedicente green; perchè in Russia e negli altri paesi ricchi di giacimenti (per esempio l’Arabia Saudita, gli Emirati, l’Iran etc) si continua ancora a puntare sugli idrocarburi.

Questa situazione, abbinata ad un’oggettiva incapacità del mondo occidentale di svoltare sulle energie rinnovabili in tempi non biblici, fa sì che noi siamo destinati a dipendere dai paesi “canaglia” ancora a lungo.

In poche parole, è più probabile raggiungere l’indipendenza energetica attraverso l’energia sprigionata per effetto Joule dal giramento di palle dei cittadini, per il caro-bollette, che attraverso una concreta attuazione di strutture eroganti potenza rinnovabile.

Per finire, un’ ultima contraddizione in tempi di paura: permetteteci di citare quella, assai comica, di casa nostra. Matteo Renzi propone Enrico Letta come Segretario della Nato. Renzi, propone Letta alla Nato? Aggiungendo magari il classico, “Enrico stai sereno”?