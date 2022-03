Il teatro di Fucine riapre le porte al pubblico e ospita lo spettacolo “A ciascuno il suo” (“Jedem das Seine”)

Appuntamento da non perdere oggi pomeriggio, domenica 6 marzo alle 17, a Ossana.

Il Cinema Teatro Comunale di Fucine riapre infatti le porte per un pomeriggio di grande arte capace di innescare importanti riflessioni. Nel proseguo della narrazione teatrale attorno ai molteplici aspetti della Shoah e dell’Olocausto, il Club Armonia porta in Alta Val di Sole, come ultima tappa, la sua nuova produzione: “Jedem das Seine” – “A ciascuno il suo”, scritta e diretta da Renzo Fracalossi.

Una produzione sostenuta dalla Provincia Autonoma di Trento che ha visto una presenza capillare nei teatri e nelle biblioteche del Trentino grazie al Coordinamento Teatrale Trentino.

Lo spettacolo affronta un tema purtroppo più che mai attuale al giorno d’oggi: il negazionismo. Un termine che racchiude al suo interno affermazioni volte a contestare o negare la realtà storicamente comprovata della persecuzione e del genocidio degli Ebrei d’Europa per mano dei nazisti e dei loro alleati.

Il titolo “Jedem das Seine”, traduzione tedesca dell’antico motto latino “sum cuique” ovvero “a ciascuno il suo”, fa riferimento ad una frase posta sul cancello del campo di concentramento di Buchenwald vicino a Weimer, la quale oggi come allora, testimonia la cruda ironia nazista capace di evidenziare con espressioni di questo tipo, come “Arbeit macht frei” (il lavoro rende liberi – Auschwitz), il sistema concentrazionario sparso in tutta Europa.

L’entrata è libera e gratuita, ma nel rispetto delle regole anticovid sono richiesti il Green Pass rafforzato e la mascherina FFP2.

