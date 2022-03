Giornata internazionale della donna al Castello del Buonconsiglio

Martedì 8 marzo 2022, in occasione della Giornata internazionale della donna il Castello del Buonconsiglio aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura proponendo l’ingresso gratuito per tutte le donne.

I Servizi educativi del museo alle ore 17.00 (ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria) proporranno un approfondimento dedicato al genio pittorico di Romanino intitolato: “Che donne! Esempi al femminile del passato!”

In occasione della ‘Festa della donna‘ è proposto dai Servizi educativi un appuntamento dedicato a una rilettura delle lunette affrescate nel 1532 da Girolamo Romanino nella Loggia del Magno Palazzo. Giuditta, Lucrezia, Cleopatra…Protagoniste di vicende narrate nella Bibbia, nella mitologia classica e nella storia, sono eroine e donne che, per coraggio, spirito di sacrificio e abnegazione, si sono distinte come modelli da seguire ieri e forse anche oggi…prenotazione obbligatoria. Info: Servizi educativi del museo 0461 492811 (lun>ven 9>13 e 14>16)

