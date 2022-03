Dal Trentino inviati 10 camion di aiuti umanitari in Ucraina. Ecco cosa serve

Shmits Stefania, Presidente dell’ Associazione cristiano-culturale degli ucraini in Trentino “Rasom” esprime «la nostra immensa gratitudine per l’aiuto che il Trentino sta dando all’Ucraina! Grazie ai beni di prima necessità che ci avete donato abbiamo già inviato 10 camion pieni di aiuti umanitari in Ucraina!«

La presidente comunica che a partire da oggi, domenica 6 marzo 2022, l’orario dei punti di raccolta cambierà.

Per i singoli cittadini rimarrà aperto il punto di raccolta in via Sant’Antonio 22 nelle seguenti giornate: Domenica 6 marzo dalle 10:00 alle 20:00 e Mercoledì (9 marzo) e sabato (12 marzo) dalle 15:00 alle 20:00

Per le raccolte svolte da comuni, enti ed associazioni che porteranno beni già divisi ed impacchettati: il punto di riferimento è via Giulio Catoni 145 (Mattarello).

I giorni previsti per la consegna sono venerdì (11 marzo) e sabato (12 marzo) con il seguente orario 9:00 – 19:00, previo accordo telefonico (3272976655 – Olesya)

I beni di cui c’è più bisogno in questo momento sono: medicinali, alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’igiene personale, scarponi da uomo, calzini caldi da uomo, intimo termico maschile, ginocchiere, tappetini yoga, sacchi a pelo.

