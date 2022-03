Coronavirus: contagi e ricoveri stabili. nelle ultime 24 ore un decesso

Un altro anziano oggi figura tra le vittime colpite dal covid-19 in Trentino: si tratta di una donna ultra novantenne che presentava altre patologie e non era vaccinata.

Il bollettino di oggi dà conto anche di 228 nuovi contagi, mentre sale di poco il numero dei ricoverati in ospedale dato che a fronte di 6 nuovi ingressi le dimissioni sono state esattamente la metà: 55 dunque il numero attuale dei pazienti (ieri erano 52) dei quali solo 3 si trovano in rianimazione. (come ieri)

L’attività di screening ha permesso di individuare 6 casi positivi al molecolare (su 180 test effettuati) e 222 all’antigenico (su 2.077 test effettuati).

Pubblicità Pubblicità

I molecolari poi hanno confermato 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Scorrendo il registro dei nuovi contagi per classi di età troviamo: tra 0-2 anni contagi 6, tra 3-5 anni 0, tra 6-10 anni 25, tra 11-13 anni 8, tra 14-18 anni 18, tra 19-39 anni 54, tra 40-59 anni 57, tra 60-69 anni 26, tra 70-79 anni 14, di 80 o più anni infine 20.

Oggi si contano anche 300 nuovi guariti che portano il totale a 136.257. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4.

Le vaccinazioni stamattina sono arrivate a quota 1.190.032, cifra che comprende 424.656 seconde dosi e 315.881 terze dosi.

Pubblicità Pubblicità