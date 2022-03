Concorso per funzionario a Trento: dodici posti, domande fino al 1° aprile

Il servizio Risorse umane informa che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di 12 posti di funzionario amministrativo/contabile, di cui 3 posti riservati ai dipendenti del Comune di Trento.

Per essere ammessi gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea di durata almeno triennale. Le prove d’esame si articolano in una prova scritta e una prova orale.

Qualora al concorso risultino ammessi oltre 150 aspiranti, la Commissione giudicatrice può disporre che venga effettuato, prima delle prove d’esame, un test di preselezione, finalizzato all’ammissione alle prove dei primi 150 candidati in ordine di merito. Il test, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla, verterà sulle materie della prova scritta e orale.

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate online entro le ore 11.00 di venerdì 1 aprile 2022.

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul Catalogo servizi del Comune.

Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare telefonicamente lo sportello polifunzionale del servizio Risorse umane (0461/884272 – 884282), aperto al pubblico lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, giovedì dalle 8.00 alle 16.00, venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

