Che la guerra si faccia! Magari verrà fuori un’altra razza, meno idiota della nostra

Egregio direttore,

sono molto contrariato che l’Europa abbia censurato le emittenti russe definendole di pura propaganda. Non che io le abbia mai seguite, ma chi lo fa per professione, come un giornalista, non può non ascoltare le varie versioni.

Proprio come sta facendo il suo giornale. Molto bravi. Ci vuole coraggio. Veniamo al sodo, come richiede la vostra rubrica dedicata al pensiero dei lettori le dico come la penso….

Fa rifletttere una “civiltà” che ha forse circa 10.000 bombe atomiche (tutto compreso), quando ne bastano 200 per sterminarci tutti.

Da sempre l’omo sapiens, ma anche tra gli animali in verità, c’è una lotta per la supremazia, territoriale, sulle femmine, su qualsiasi questione.

Ma stiamo esagerando: oggi anche per un semplice paraurti ammaccato ci uccidiamo a vicenda. Una situazione fuori controllo insomma su cui bisogna interrogarsi. Tutti e nessuno escluso.

E allora, vado controcorrente, tutto considerato, io mi auguro che questa guerra si faccia! Magari dai topi e dagli scarafaggi fra un altro milione di anni verrà fuori un’altra razza, meno idiota della nostra.

Non ci meritiamo quello che l’universo in 13 miliardi di anni ha fabbricato e ha portato a noi esseri “intelligenti”. Ma purtroppo ancora troppo imperfetti. Spianiamo tutto allora e ricominciamo.

Tanto tra cambiamenti climatici, virus letali, asteroidi, buchi neri, la fine per la terra come per il pianeta Marte non sarà lontana.

Portiamoci avanti, e l’ultimo che rimane… chiuda la porta. Grazie.

Gabriele Racanella

