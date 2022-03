Ucraina, il Governo denuncia: Molte donne violentate e russi vicino ad una seconda centrale. Possibili nuove sanzioni per Mosca

Le ultime dichiarazioni di Putin si scontrano con le immagini in diretta del bombardamento russo sulla centrale atomica. Secondo il Presidente russo infatti, sarebbero una falsa propaganda, ammettendo di non avere cattive intenzioni nei confronti dei vicini, ma consiglia di non esacerbare la situazione con nuove sanzioni.

Parole che per le diplomazie equivalgono ad un allarme per la possibilità che alla guerra si aggiunga anche una seconda Chernobyl. Durante il vertice dei Ministri degli esteri della NATO, il Segretario Generale, Stoltenberg accusa Mosca di utilizzare bombe a grappolo, vietate dalla convenzione di Ginevra: “Indagheremo sul fatto”.

Intanto, Stoltenberg avvisa che i prossimi giorni potrebbero essere ancora più duri, ma assicura che la NATO come alleanza difensiva, non cerca il conflitto. “Non interverremo in Ucraina né sul terreno né nello spazio aereo. Allo stesso tempo non vogliamo che ci siano incomprensioni sul nostro impegno a difendere tutti gli alleati, per questo abbiamo aumentato la presenza delle truppe Nato nella parte orientale dell’Unione Europea”.

Oltre alle bombe a grappolo, secondo il Ministro degli Esteri Ucraino, Kuleba emergono anche inquietanti notizie su numerosi casi di donne violentate e stuprate da soldati russi nelle città ucraina.

Durante il vertice dei ministri degli estri dell’Unione Europea, Kuleba conferma che la terza giornata di negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina si terrà nel weekend. La riunione si conclude con una dichiarazione congiunta del Segretario dei Stato americano e della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen riguardo all’opzione di adottare ulteriori sanzioni se Putin non farà un passo indietro dall’invasione: “Siamo risoluti e determinati”: sottolinea Blinken.

Mentre la Russia di Putin è sempre più isolata nella comunità internazionale, Bruxelles si muove per inasprire le sanzioni, indebolendo l’economia di Mosca e valuta di aumentare il numero di banche da chiudere dal sistema. Durante la notte l’avanzata russa non dà tregua e secondo l’Ambasciatrice americana dell’Onu, nel mirino dei russi ci sarebbe un’altra centrale nucleare. Intanto oggi, 5 marzo si annuncia una tregua a partire dalle 10 del mattino, con l’apertura dei corridoi umanitari per l’uscita dei civili.

