Tragedia in Val del Chiese, muore 69 enne schiacciato dal suo trattore

Il drammatico incidente agricolo è accaduto nella serata di ieri, venerdì 4 marzo, intorno alle 18.30 in valle del Chiese nel territorio comunale di Storo in località Albere.

Emanuele Maccani di 69 anni, pensionato residente a Storo era nei pressi del suo fienile e aveva appena finito di caricare il rimorchio del trattore di legna. Poi è salito mettendosi alla guida per partire, ma qualcosa non ha funzionato perchè il motore non partiva. Emanuele Maccani allora è sceso per controllare la batteria decidendo di ricaricarla con il caricabatterie. In quel momento il trattore si è mosso improvvisamente schiacciando l’uomo che non ha potuto evitare l’impatto.

A dare l’allarme un conoscente che aveva lavorato con lui per tutto il pomeriggio e che era andato a casa prima di lui. Era d’accordo con lui per incontrarsi poco lontano e non vedendolo arrivare e tornato in campagna trovando l’uomo a terra e il trattore che aveva finito la sua corsa impazzita schiantandosi conro un albero.

In pochi minuti sul posto e giunta una ambulanza dei volontari di Storo, l’auto infermierizzata, e vista la dinamica è stato attivato l’elicottero partito dalla base di Mattarello ma che però non ha potuto raggiungere il luogo dell’incidennte mortale per la nebbia presente in zona.

In supporto al personale sanitario sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Storo che hanno supportato i soccorritori. I sanitari hanno tentato disperatamente di salvare il 69 enne ma purtroppo è deceduto poco dopo per le gravi le ferite riportate.

Sul posto per accertare la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Riva del Garda. Una comunità sotto shock per la morte di una persona sempre col sorriso, molto simpatico che aveva una parola buona per tutti. I funerali saranno celebrati lunedì 7 marzo alle 14.30 nella chiesetta di Storo.

