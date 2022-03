Riva del Garda: Apm seleziona personale

Altogarda Parcheggi e Mobilità (Apm) ha sul proprio sito internet un avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria a cui attingere per assunzioni a tempo pieno e determinato.

Il personale sarà inquadrato nel contratto del commercio come operaio al quarto livello, con possibilità di una futura stabilizzazione.

Il profilo professionale ricercato afferisce al settore della gestione dei servizi pubblici, più in dettaglio: addetto alla gestione dei parcheggi; manutentore di apparati di controllo sosta; addetto alla videosorveglianza; ausiliario del traffico; ispettore ambientale.

Oltre a solide conoscenze di base delle materie oggetto delle prove, i candidati ideali sono dotati di buone capacità relazionali e di adeguamento a un contesto di lavoro dinamico e flessibile.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta impiegando l’apposito modulo reperibile sul sito internet della società, corredata di curriculum vitae e di una copia del documento di identità, e consegnata entro il 18 marzo via pec (apm@pec.it) oppure tramite raccomandata a mano da consegnare all’ufficio di Apm (in via C. H. von Hartungen n. 4 a Riva del Garda).

Avviso e domanda di partecipazione sono sul sito www.altogarda-parcheggi.it.

