Riforma sanità: unificati gli ambiti pediatrici delle valli di Fiemme e Fassa

Sono stati unificati gli ambiti della Val di Fiemme e di Fassa dal punto di vista dell’assistenza pediatrica. Lo ha stabilito ieri la Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, per ottimizzare l’offerta assistenziale da parte dei pediatri presenti in tali ambiti e garantire una maggiore disponibilità di scelta agli assistiti residenti in tali zone.

Scendono così a 11 gli ambiti previsti: Primiero, Bassa Valsugana e Tesino, Alta Valsugana, Trento e Valle dei laghi, Rotaliana Paganella – Cembra, Valle di Non, Valle di Sole, Vallagarina, Alto Garda e Ledro, Valli Giudicarie e Rendena, Valli di Fiemme e Fassa.

“La decisione, che ha ricevuto il parere positivo del Comitato provinciale dei medici pediatri di libera scelta, tiene conto della situazione assistenziale attuale – commenta l’assessore Segnana – e anche dei prossimi pensionamenti. L’unificazione consente di continuare a garantire la libertà di scelta agli assistiti della zona”.

