Provincia autonoma e Coni insieme verso le Olimpiadi invernali del 2026

La Giunta provinciale, in attuazione di quanto previsto dal Consiglio con l’ultima legge collegata al bilancio 2022, ha sancito un prolungamento della collaborazione con il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni).

Lo ha fatto approvando, su proposta dell’assessore provinciale al turismo e sport, Roberto Failoni, una delibera che dà il via libera allo schema di Atto aggiuntivo al Protocollo di intesa tra Provincia autonoma e Coni siglato nel 2015.

Con la decisione di ieri, l’Atto aggiuntivo condiviso da entrambe le parti, conferma e prolunga la cooperazione tra Coni e Provincia autonoma rispetto a quanto già previsto dal protocollo di 7 anni fa.

Si prevede infatti di dare continuità alle azioni intraprese con l’accordo del 2015 relative, tra l’altro, alle infrastrutture sportive, al progetto pilota dello sport giovanile italiano, finalizzato alla preparazione di e al supporto dei talenti sportivi, alla Casa dello Sport.

“L’intesa con il Coni – sottolinea l’assessore Failoni – ci permette di continuare a coltivare sinergie fruttuose in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. L’accordo consolidare il sostegno della Provincia autonoma all’attività sportiva e alle Federazioni che del Coni fanno parte, all’insegna della volontà di confermare il Trentino come territorio ideale per praticare sport e far nascere nuovi campioni, come le recenti Olimpiadi in Cina hanno dimostrato”.

