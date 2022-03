“Predaia senza Frontiere”: Coredo trionfa nell’appassionante sfida a quiz tra frazioni

Al primo posto Coredo (nella foto), che si è aggiudicato il titolo di campione riuscendo a strappare la vittoria nella finalissima a Priò, classificatosi secondo. Poi Sfruz, che ha conquistato la medaglia di bronzo, e la sempre agguerrita squadra di Vervò. A seguire, a pari merito, le altre frazioni: Segno, Taio e Tres.

È questa la classifica di “Predaia senza Frontiere – il quiz!”, appassionante sfida che ha visto le 7 squadre, composte da giovani provenienti dalle diverse frazioni di Predaia e Sfruz, darsi battaglia per conquistare la vittoria finale.

L’iniziativa, organizzata dal comitato PreGio Eventi nell’ambito del Piano Giovani di Zona “Terra di Mezzo”, ha visto la partecipazione attiva di oltre 50 ragazze e ragazzi che, nel corso di 4 serate coinvolgenti e divertenti, hanno dovuto rispondere correttamente a diversi quesiti di cultura generale nonesa e non, cercando di ottenere più punti della squadra avversaria per passare al turno successivo.

Pubblicità Pubblicità

Nei panni di presentatore del quiz Andrea Widmann alias Lou Albert, noto organizzatore di eventi per i giovani in Val di Non, il quale, affiancato dall’affiatato duo composto da Andrea Preti ed Erwin Rizzardi di PreGio Eventi, ha condotto in maniera simpatica e frizzante le varie puntate.

Grazie alla regia di Simone Lorengo, poi, le varie sfide tra frazioni svoltesi in presenza all’auditorium comunale di Taio, allestito per l’occasione come un vero studio televisivo, sono state seguite in diretta su Facebook da un folto pubblico.

Pubblicità Pubblicità



I vincitori avranno ora diritto a una cena in un ristorante del territorio, così come i secondi classificati, che però si dovranno “accontentare” di qualcosa di più contenuto, mentre per i terzi classificati è pronto un cesto con prodotti tipici.

L’obiettivo dell’iniziativa era quello di continuare a promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla loro comunità, coniugando sportività, agonismo e puro divertimento. In attesa di poter dare vita, magari la prossima estate, alla versione “classica” dei Giochi senza Frontiere di Predaia.

Gli organizzatori, oltre ad essersi divertiti un sacco nel realizzare un’iniziativa spassosa e avvincente, si dicono soddisfatti dei riscontri ottenuti.

«Anche quest’anno la risposta in termini di partecipazione e gradimento da parte dei giovani è stata molto positiva – commenta il presidente di PreGio Eventi Andrea Preti –. Ogni diretta è stata seguita da 100-150 persone, il che ci rende orgogliosi e ci sprona a continuare a migliorare e ad arricchire questa proposta».

Le domande lette su Predaia, la Val di Non e non solo sono state oltre 300. Un lavoro non da poco per gli organizzatori.

«Come nella scorsa edizione, i quesiti riguardavano la cultura generale e il nostro territorio: dai patroni ai soprannomi delle frazioni, da modi di dire dialettali a curiosità sulle grandi personalità nonese – spiega Preti –. È stata un’esperienza incredibile, che ci ha fatti crescere sotto tanti punti di vista. Per questo vorrei ringraziare il Piano Giovani “Terra di Mezzo”, la Cassa Rurale Val di Non, il direttivo di PreGio Eventi e Andrea Widmann che non ha tradito le attese, conducendo brillantemente le puntate. Grazie anche ai concorrenti e a chi ci ha seguito sui social. Ci siamo divertiti molto, speriamo di vederci presto alla versione tradizionale di “Predaia senza Frontiere”».