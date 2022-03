Nuova scala: spazi extra alla scuola di Nago

Due provvedimenti della giunta comunale riguardano il polo scolastico di Nago: da un lato la nomina della commissione che valuterà l’opera d’arte che completa il lungo lavoro; dall’altro la creazione di una scala di sicurezza che consentirà di ampliare ulteriormente, rispetto ai progetti iniziali, gli spazi per la didattica.

Nel dettaglio, è stato affidato all’ingegner Giovanni Periotto, di Vallelaghi, l’incarico per: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza per la realizzazione della scala esterna che avrà funzione di via di fuga (un incarico da 11.500 euro).

La commissione per l’opera d’arte, invece, sarà composta dal sindaco, dall’architetto Luisa Maltagliati nominata da Itea quale società che ha progettato e realizzato l’opera su delega del Comune (in sostituzione del progettista); dalla dottoressa Camilla Nacci, esperto designato in rappresentanza dell’Unione artisti contemporanei; dalla dottoressa Daniela Ferrari, esperto designato dal Soprintendente per i beni culturali della Provincia; dalla signora Roberta Calzà, segretario della commissione e dipendente comunale.

Il sindaco di Nago – Torbole, Gianni Morandi, spiega: «La creazione della nuova scala ci permette di rendere agibile e funzionale una sala di 70 – 80 metri quadrati nella parte alta della scuola. Era nata come locale tecnico e poi, in fase esecutiva, si è deciso di spostare i macchinari altrove; così la sala si rivela funzionale alla scuola: mancava solo la via di fuga. La pandemia ha evidenziato quanto sia importante poter avere più soluzioni per l’uso degli spazi. La stima di costo per la costruzione della scala è di 150 mila euro».

Quanto all’opera d’arte: «Come stabilito dalle norme, al termine della costruzione di un edificio pubblico si colloca un’opera d’arte. Si tratta anche di un atto dal forte valore simbolico, perché questo cantiere ha una storia lunga che ha visto anche sospensioni lavori e blocchi. Quando ho preso l’incarico di sindaco nel 2015, il polo era in gran parte realizzato, ma mancavano ancora diverse centinaia di migliaia di euro di lavori: le ditte erano ferme e il cantiere bloccato dalla burocrazia. Siamo riusciti a sbloccare quella situazione e il nostro intervento fu rapido: una non facile opera di mediazione tra tutti i soggetti interessati. Così, nelle poche settimane da giugno a settembre, siamo riusciti a completare il lavoro e aprire in tempo per l’inizio dell’anno scolastico.

Oggi, a distanza di 7 anni, siamo finalmente all’atto conclusivo con l’opera d’arte, per la quale saranno impegnati 15 mila euro. Per fortuna, in questa vicenda la burocrazia non ha superato la praticità. L’apertura di questa scuola ha rappresentato una svolta epocale: fa parte di un processo culturale che unisce i due paesi, partendo dai giovani e dalla formazione».

