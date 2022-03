Nuova follia di Monica Cadau: stacca i sigilli dal suo locale. Nuovamente denunciata – IL VIDEO

Si mette davvero male per Monica Cadau, la focosa titolare del bar Nuraghe di Borgo Valsugana con l’hobby di collezionare denunce a destra e a manca. L’ultima, clamorosa, è stata quella di oggi pomeriggio.

Al suo locale erano stati posti i sigilli per una lunga lista di reati resi pubblici dalla stessa titolare del bar, nota no vax, sul suo profilo social attraverso numerosi video diventati virali in tutt’Italia.

La sua ultima apparizione era stata un paio di giorni fa presso gli uffici postali di Roncegno dove voleva a tutti i costi ritirare 3 raccomandate senza mostrare il green pass. Anche in quel caso sono intervenuti i carabinieri (clicca qui per vedere il video)

Pubblicità Pubblicità

Solo 24 ore prima aveva insultato il sindaco Enrico Galvan definendolo «un buffone». Sindaco che aveva prontamente replicato (qui il video)

Nel primo pomeriggio di oggi Monica Cadau aveva diffuso un vocale dove chiedeva l’intervento di tutti gli amici no vax a suo sostegno dopo aver appreso dei sigilli apposti sulle porte del suo locale da parte dei Carabinieri.

Ma degli «amici» questa volta non si è visto nessuno, anzi, ad attenderla c’erano nuovamente i carabinieri di Borgo Valsugana con i quali la Cadau ha intrattenuto un nuovo triste siparietto. Stavolta ha detto anche di non essere nemmeno la Monica Cadau che cercavano i carabinieri. Il resto delle frasi le potete sentire nel video.

Pubblicità Pubblicità



La Cadau dopo lo strappo del primo sigillo alla porta d’entrata del suo bar è stata avvertita più volte dai militari che andando avanti sarebbe stata denunciata.

Ma questo non l’ha certo intimorita e alla fine ha tolto tutti i sigilli. Per lei ora si mette davvero male. Non si tratta più infatti di sanzioni pecuniarie, ma di denunce penali.

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La donna in meno di 15 giorni ha collezionato una serie di denunce penali piuttosto gravi che, se provate in giudizio, potrebbero ora portarla in carcere. (clicca qui per vedere il video integrale)