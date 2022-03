Garantita l’assistenza sanitaria ai cittadini ucraini accolti in Ostello

Per i cittadini Ucraini ospitati presso l’Ostello della Gioventù di Trento nell’ambito del progetto coordinato dal Cinformi, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha organizzato un servizio di assistenza sanitaria per adulti e bambini.

“Con questo servizio stiamo effettuando tamponi e vaccinazioni, oltre che garantire supporto farmaceutico per le malattie croniche o per visite in caso di sintomi riconducibili al Covid-19 – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana -. Grazie all’apporto dei nostri pediatri di libera scelta volontari, viene fornito anche un primo soccorso pediatrico.

Inoltre i cittadini ucraini che si trovano in residenze private e in altre sistemazioni, possono accedere senza prenotazione ai Centri vaccinali del territorio provinciale per usufruire del vaccino anti Covid”.

