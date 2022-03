Eventi nei luoghi storici del commercio, la provincia conferma un nuovo sostegno

Il sostegno ad eventi e iniziative realizzati nei luoghi storici del commercio è stato confermato dall’Amministrazione provinciale che, fino al gennaio 2023, ha previsto un innalzamento della soglia di intervento introdotto in questi anni in seguito all’emergenza sanitaria.

Un’apposita delibera – proposta dall’assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni – è stata approvata oggi dalla Giunta per “migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio, anche alla luce delle ripercussioni che negozianti ed esercenti hanno subito e continuano a subire ancora oggi a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia” spiega l’esponente dell’esecutivo.

Per la realizzazione delle iniziative promosse dai Consorzi che raccolgono gli esercizi commerciali dei singoli territori o dalle associazioni, la Provincia prevede contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la progettazione, l’organizzazione e la promozione degli eventi e fino al 60% per le spese legate alla sicurezza ed in particolare per la gestione dei rischi legati al Covid-19.

Per questo motivo, il sostegno sarà garantito anche alle iniziative in forma digitale, pensate con l’obiettivo di evitare assembramenti. I criteri prevedono inoltre una sostanziale riduzione degli adempimenti burocratici e della documentazione necessaria, delineando specifiche modalità semplificate di presentazione delle domande e di rendicontazione.

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate al Servizio artigianato e commercio entro il 30 aprile 2022, scrivendo alla casella di posta elettronica certificata serv.artcom@pec.provincia.tn.it, oppure presentando la documentazione di persona.

Nei Comuni con più di 5.000 abitanti, per accedere ai contributi i Consorzi dovranno sostenere una spesa ammissibile compresa tra i 20mila ed i 250mila euro; nelle realtà con un numero di abitanti inferiore (ma comunque di oltre 2.500 unità) la spesa ammissibile dovrà essere compresa tra i 10mila ed i 100mila euro.

Per le associazioni, i limiti di spesa ammissibile per la realizzazione di eventi promozionali saranno compresi tra i 3.000 ed i 10mila euro.

Gli eventi di richiamo sostenuti dalla Provincia potranno spaziare dall’enogastronomia alla promozione culturale e artistica, fino agli spettacoli.

Avranno il pregio di migliorare la capacità di attrazione dei luoghi storici del commercio, anche a seguito del periodo di difficoltà economica causato dall’emergenza sanitaria.