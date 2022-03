Domani i cori di Rovereto per la pace in Ucraina

Per la pace in Ucraina la Federazione Cori del Trentino invita tutti al concerto di domani, domenica 6 marzo alle17.00, promosso dai Cori della città di Rovereto alla Campana dei Caduti per testimoniare e cantare il no alla guerra.

Con quest’evento intitolato “Vogliamo la pace! Cantiamo la pace – I cori di Rovereto per l’Ucraina” (locandina allegata), i cori della Città della Quercia testimoniano il desiderio che accomuna tutti i cori del Trentino di esprimere al martoriato popolo dell’Ucraina vicinanza, amicizia e solidarietà.

Per il presidente di Federcori Paolo Bergamo, “è molto significativa la scelta dei cori roveretani di unire tutte le loro voci presso Maria Dolens, la Campana della Pace, spinti dello stesso impulso di mettere i loro canti più belli a servizio dei valori irrinunciabili della vita, del rispetto e della fratellanza tra i popoli che la tragica esperienza storica della guerra insegna ad amare e a difendere. Per questo invito tutti a partecipare!” Accesso consentito con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2 fino a esaurimento posti.

Pubblicità Pubblicità