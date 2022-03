Coronavirus: sempre in calo i contagi. Nelle ultime 24 ore nessun decesso

Nessun decesso per Covid-19 si rileva oggi – sabato 5 marzo – in Trentino, come informa il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla diffusione del Coronavirus in provincia.

Oggi risultano poi 247 nuovi contagi, (ieri erano 299) quasi tutti asintomatici o pauci sintomatici: 7 casi sono risultati positivi al molecolare (su 216 test effettuati) e i restanti 240 all’antigenico (su 3.137 test effettuati). I molecolari poi confermano 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Negli ospedali restano 52 le persone ricoverate, (+2 rispetto a ieri) di cui 3 in rianimazione.(-1 nelle ultime 24 ore). Nella giornata di ieri sono state registrate 5 dimissioni. Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano ancora 4.

La situazione dei contagi per classi di età vede: 4 nuovi casi tra 0-2 anni, 10 tra 3-5 anni, 12 tra 6-10 anni, 10 tra 11-13 anni, 7 tra 14-18 anni, 68 tra 19-39 anni, 67 tra 40-59 anni, 31 tra 60-69 anni, 15 tra 70-79 anni e 23 tra gli over 80. Le vaccinazioni sono arrivate stamane a quota 1.189.939, di cui 424.634 seconde dosi e 315.812 terze dosi. I casi attivi sono 2.974 (- 124). Infine, 372 nuovi guariti portano il totale a 135.957.

Come detto ieri da lunedì il Trentino torna in zona bianca. “E’ una bella notizia – commenta il presidente – che aspettavamo da tempo e che, al di là di risvolti puramente pratici che si riflettono nella vita quotidiana di tutti noi, va vista soprattutto come segnale di fiducia e di speranza. E va letta anche con un pensiero di gratitudine nei confronti dei moltissimi che, su tanti fronti, a partire da quello sanitario, hanno continuato a combattere contro questo nemico invisibile”.

