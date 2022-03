Allarme incendio in via Aldo Schmid, prendono fuoco i sacchi di cemento

Allarme incendio in via Aldo Schmid nel quartiere di Cristo Re oggi pomeriggio poco dopo le 17.00.

Alcuni residenti hanno allertato i vigili del fuoco di Trento per un principio di incendio scoppiato dentro il cantiere di una casa in costruzione vicino all’asilo infantile.

A prendere fuoco sono stati alcuni sacchi di cemento posizionati all’esterno della struttura in costruzione. I vigili del fuoco sono intervenuti inb massa insieme alla Polizia Locale e hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Non è ancora chiaro come abbiano potuto prendere fuoco dei sacchi di cemento. Potrebbe essere stato un mozzicone di sigaretta lasciato dagli operai oppure magari un incendio doloso.

La mente va subito infatti agli incendi di carattere doloso successi a Trento Sud negli ultimi giorni che hanno provocato molti danni. Prima, mercoledì 2 marzo, ignoti hanno dato fuoco a dei cassonetti in via Volta e un paio di ore dopo hanno appiccato un altro incendio ancora a dei cassonetti in via Gramsci che hanno danneggiato seriamente parte del supermercato Conad con danni per circa 60 mila euro.

Il giorno dopo i piromani hanno fatto il bis: alle 2 del mattino, sono stati dati alle fiamme altri due cassonetti nello stesso quartiere, uno in via Gramsci sull’incrocio di via Einaudi e l’altro in via Marsala.

