Ala: approvato il bilancio comunale. Previsti 18 milioni di euro di investimenti

È stato approvato giovedì scorso, 3 marzo, il bilancio previsionale 2022-2024 di Ala. Pareggia a 33 milioni.

Le spese in conto capitale per il 2022 superano i 18 milioni di euro, e comprendono opere importanti, quali le scuole e il centro polifunzionale, interventi programmati dall’amministrazione negli anni scorsi e che quest’anno cominceranno a prendere concretezza.

Il documento è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza (12), con due astenuti (Giorgi e Zendri della Lega) e due contrari (Zomer della Bussola e Mondini del Pd).

Il documento stanzia importanti investimenti per Ala; prevede sì opere già programmate, ma anche diversi interventi per il miglioramento di parchi, strade, reti.

Si prevedono 2,4 milioni di euro per opere di manutenzione al patrimonio pubblico; 600 mila per riqualificazione o realizzazione di parchi e aree verdi; miglioramenti e modifiche alla viabilità per 2,7 milioni di euro (rotatoria al Crm, secondo lotto del marciapiede lungo la statale 12, ciclopedonale tra via Autari e la località Campagnola e altri interventi per ulteriori ciclabili, completamento reti tecnologiche, fognature, illuminazione, acquedotti).

Ci sono poi i cospicui fondi per due opere strategiche di Ala, che sono il centro polifunzionale all’area Pasqualini (3 milioni) e per il comparto scolastico (con realizzazione della nuova scuola elementare e manutenzione degli edifici esistenti, per oltre 9 milioni).

“È un bilancio previsionale importante ed ambizioso – commenta il sindaco Claudio Soini – con il quale cerchiamo di soddisfare le tante esigenze della comunità dal punto di vista del sociale con la vicinanza al mondo dei giovani, degli anziani e delle categorie più fragili. Interveniamo con politiche di sostegno al lavoro, potenziamo i servizi ai cittadini, investiamo per la cura e manutenzione del territorio molto vasto di Ala e del patrimonio suo pubblico. Continueremo, come abbiamo fatto in questi anni, nell’investire in cultura, anche in un’ottica di sviluppo turistico. In particolare, prosegue il progetto polo museale a palazzo Pizzini e Taddei, che aprirà nel 2024 e per il quale stiamo lavorando assieme a Provincia e Buonconsiglio”.

Il bilancio 2022 e il Dup 2022-2024 sono stati predisposti grazie al gran lavoro degli uffici comunali. Le spese correnti ammontano a 10.586.771,48 € mentre le spese in conto capitale ammontano a 18.200.921,75 €. Grazie ad una buona tenuta dei conti si riesce a mantenere una buona propensione agli investimenti, per i quali c’è attenzione al tema sociale a quello educativo.

“Il bilancio 2022-2024 – spiega l’assessora al bilancio Michela Speziosi – riparte dalle scelte fatte nel 2021 tenendo conto di quanto è successo negli ultimi anni di pandemia, in quanto ha comportato una completa modifica dei riferimenti e delle prospettive su cui era basata la finanza locale. L’obiettivo primario per noi amministratori deve essere quello di salvaguardare la tenuta socio-economica del nostro territorio cercando di mettere in campo, dove possibile, interventi per dare sostegno alle famiglie e alle attività economiche e allo stesso tempo liberare risorse per essere impegnate in altre voci di spesa necessarie a rispondere ai bisogni attuali. Non aggiungiamo altre tasse: con questo bilancio manteniamo inalterata la pressione fiscale e cerchiamo sempre più di potenziare i servizi e le agevolazioni a favore dei cittadini, mantenendo con un occhio di riguardo alle nostre imprese. Nel 2022 – prosegue Speziosi – sarà messa particolare cura e sforzo di energie per recuperare i tempi soprattutto nella costruzione del futuro dei nostri giovani, le scuole. Mi permetto di dire che agirò e agiremo sempre con un occhio di riguardo verso i nostri giovani ai quali è rivolto una grossa fetta del nostro bilancio, loro che hanno davanti un futuro da costruire, pieno di energie e di idee, dobbiamo assolutamente mettere i giovani al centro offrendo loro opportunità concrete e serie”.