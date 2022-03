Villa Lagarina, pakistano circola in divieto e con una patente falsa: 5mila euro di multa

Aveva violato il divieto di accesso in via Garibaldi a Villa Lagarina circolando liberamente a bordo del suo motorino, ma è stato fermato dalla polizia municipale. Nell’occasione, i vigili urbani hanno proceduto al controllo e all’identificazione dell’uomo, un pakistano, che alla richiesta dei documenti ha esibito una patente polacca, poi risultata falsa.

Il documento fornito dallo straniero è risultato subito sospetto agli occhi degli agenti non solo per dei particolari grafici inusuali ma anche perché la cilindrata del ciclomotore non corrispondeva con la tipologia del titolo di guida.

Il sospetto è che la patente, successivamente sequestrata, possa essere stata acquistata in maniera illegale, mentre l’uomo ne ha giustificato il possesso adducendo problemi legati alla conversione dal Pakistan alla Polonia. Agli 87 euro di sanzione che gli sarebbero stati inflitti per l’avere imboccato una strada che non avrebbe potuto percorrere, si è quindi aggiunta una multa di oltre 5mila euro.

