Un chilo di cocaina e più di 52mila euro: condanna a tre anni per un albanese e una macedone

Erano stati fermati nel maggio del 2021 dalla Guardia di Finanza con un chilo di cocaina e più di 52mila euro in contanti. Si tratta di un 35enne albanese e di una macedone di 24 anni, che dopo essere stati denunciati dai militari nove mesi fa, sono stati ora condannati a tre anni e quattro mesi di reclusione con il patteggiamento.

L’accusa per loro è quella di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso. Al momento della perquisizione avvenuta in seguito ad un controllo nell’area di servizio di via Maccani, lei deteneva la droga e lui il contante. A casa del 35enne era stato trovato anche un bilancino di precisione.

Secondo quanto rilevato dalle Fiamme Gialle si sarebbe trattato di uno scambio. La giovane avrebbe dovuto cedere la cocaina e l’uomo i soldi. L’acquisto sarebbe servito poi a smerciare la sostanza nella zona di Trento oppure nei centri vicini.

Pubblicità Pubblicità