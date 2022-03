Ucraina, la Nato conferma: “Non vogliamo il conflitto, ma se arriva siamo pronti”

“Non cerchiamo la guerra, ma se il conflitto arriverà da noi, siamo pronti. La Nato rimane un’alleanza difensiva e resterà unita“. La dichiarazione arriva dal segretario di Stato americano Antony Blinken durante il vertice dei ministri degli Esteri dell’Alleanza altlantica.

Il messaggio a Mosca è chiaro: pur non auspicando la guerra, l’Occidente non si tirerà indietro in caso fosse costretto ad entrare in un nuovo conflitto bellico globale.

Nel frattempo si intensifica l’offensiva russa in Ucraina e nella stessa Russia dove si starebbe applicando un giro di vite anche sulla libera informazione e sui media indipendenti.

Preoccupa particolarmente in queste ore l’attacco alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, finita sotto il controllo delle milizie sovietiche e si teme anche per il proseguo del pericoloso avvicinamento militare avvenuto qualche giorno a Chernobyl.

Il sito è stato bombardato nella notte con lo sviluppo di un incendio che però fortunatamente non ha riguardato i reattori ma solo edifici secondari.

Dopo un accurato controllo le autorità ucraine hanno fatto sapere che i livelli di radiazioni sono rimasti nella norma. Si tratta dell’impianto più grande d’Europa e il quinto al mondo, che rifornisce quasi metà dell’energia nucleare ucraina.

E a questo proposito il fisico italiano Maurizio Martellini ha dichiarato che se il cuore del sito (che si trova nel sud-est dell’Ucraina) venisse colpito sul fronte delle radiazioni si rischierebbe un nuovo disastro nucleare, peggiore di quello avvenuto nel 1986 proprio a Chernobyl.

“La dimostrazione dell’incoscienza di questa guerra è proprio l’attacco alle centrali nucleari“, ha commentato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

Mosca da parte sua nega di avere attaccato con tiri d’artiglieria e di mitragliatrici pesanti, etichettando come falsità le dichiarazioni dei tecnici ucraini.