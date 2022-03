Ucraina, allertati ospedali italiani. Santa Chiara: Massima disponibilità se ci sarà urgenza

Il peggioramento della situazione in Ucraina causato dagli infiniti bombardamenti delle ultime ore, ha richiesto l’aiuto di sanitari da molti Paesi del mondo. L’ospedale santa Chiara è stato allertato così come lo sono i principali ospedali, per accogliere i feriti di guerra.

Per ora, stando a numeri indicativi, a Trento sono sati messi a disposizione due posti letto in pediatria e due in neonatologia, ma se ci sarà urgenza si farà il possibile per aumentare il numero, dando massima disponibilità alla causa.

Si tratta di un’attività di individuazione a livello nazionale per facilitare i corridori umanitari. “Stiamo lavorando con il Governo su due filiere che rappresenteranno il binario su cui viaggerà il sostegno del nostro Paese” ha detto il Presidente delle Regioni e delle Provincie autonome, Massimiliano Fedriga.

La prima parte riguarderà l’assistenza all’estero, con gli aiuti diretti che arriveranno in Ucraina o nei Paesi confinanti per mettere in atto la fase primaria di accoglienza.

La seconda parte di intervento, toccherà l’assistenza sanitaria diretta su cui le Regioni sono già state mobilitate e allertate insieme al Ministero della Salute. Sul tema accoglienza invece si stanno indentificando con il Governo, i piani e le priorità al fine di sburocratizzare le procedure e agevolare l’inserimento dei profughi. Il tutto coordinato dalla Protezione Civili regionale e nazionale.

