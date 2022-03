Siti incontri: 100 milioni di uomini chattano con profili artificiali. Non se ne accorge il 60 per cento

Secondo un’indagine di Incontri-ExtraConiugali.com, il portale di incontri online, sono molti i siti web e le app che hanno creato profili femminili falsi adottando poi la tecnica dei “bot”.

«Oltre 100 milioni di uomini sono stati contattati da un bot —un programma guidato dall’intelligenza artificiale— e 60 milioni hanno chattato con loro» sottolinea Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

«Noi non abbiamo bisogno di questi espedienti — prosegue Fantini — perché le donne sono già di loro particolarmente propense a visitare il nostro sito dove peraltro per loro l’iscrizione è gratuita.

Negli ultimi anni si sta registrando un forte aumento dell’infedeltà femminile e quindi nella nostra nicchia di mercato sarebbe assurdo ricorrere all’intelligenza artificiale, che poi alla fine porterebbe alla perdita degli iscritti, che nel nostro caso sono fedelissimi»..

Perché allora questo fenomeno è in crescita? «Nel mondo del dating è un po’ un segreto di Pulcinella.

A spingere le piattaforme è la difficoltà di reperire donne reali che possano attrarre il pubblico maschile e convincerlo a pagare un abbonamento o acquistare crediti per chattare più a lungo con esse. Ignari che in realtà queste donne non sono reali, ma sono solo dei “bot”, risponde Fantini.

Grazie alle nuove tecnologie legate all’intelligenza artificiale, i bot sono sempre più sofisticati. Iniziano con un «ci sei?» o con un «ciao, come stai?» per poi intavolare quella che sembra una vera conversazione. «Ma sono solo frasi programmate» spiega il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Ed altri operatori ancora, calcolando i benefici che ne potrebbero derivare, hanno addirittura deciso di assumere donne vere per comunicare con gli uomini.

«Alcuni lo fanno perché si ritrovano ad avere un numero di donne vere molto limitato. Ma altri, pur avendo un buon numero di iscritte, ricorrono ugualmente a questa tecnica perché non vogliono che gli uomini incontrino donne vere e smettano di pagare i loro abbonamenti» rivela il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.