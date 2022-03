Sipario d’Oro 2022: proseguono concorso Nazionale e Circuito

Sono sei gli spettacoli in programma tra oggi 4 marzo e domani 5 marzo nell’ambito del Sipario d’Oro, quarantunesimo Festival nazionale di teatro amatoriale.

Per quanto riguarda il Concorso questa sera (venerdì) l’appuntamento è alle 20.30 al teatro Zandonai di Rovereto con “Il servo di scena” di Ronald Harwood, regia e traduzione di Marco Mattiuzzo con la Compagnia Stabile del Leonardo di Treviso.

Domani, sabato, sempre alle 20.30 al teatro San Floriano di Lizzana la Compagnia dell’Eclissi di Salerno mette in scena “L’acquario” di Claudio Grattacaso, regia di Marcello Andria. Il Circuito, invece, tocca quattro teatri della Vallagarina.

Oggi, venerdì, all’Auditorium comunale di Pomarolo la Filodrammatica S. Ermete di Calceranica propone “Quel che no te te aspeti” di Andrea Tasin, regia di Diego Tasin. Sempre oggi al Teatro Concordia di Volano va in scena “Una casa di Pazzi” di Roberto D’Alessandro, regia di Angelo Melchiori a cura della Filodrammatica di Ora.

Domani, sabato, al Teatro Sociale Gustavo Modena di Mori si potrà assistere a “Scambio di persona all’italiana” di Giuseppe Della Misericordia, regia di Enrico Matrella con la Compagnia Teatrale Micromega di Verona.

Infine sempre domani al Teatro Sant’Anna di Vallarsa l’Associazione Culturale Teatrale Teatro Libero di Grumes si presenta con “La siarpa dela sposa” di Gabriella Scalfi e regia di Bruno Vanzo. Anche per il Circuito tutti gli spettacoli iniziano alle ore 20.30.

Tutte le informazioni sono on-line sul sito www.sipariodoro.it dove si possono prenotare e acquistare i biglietti per gli spettacoli in programma. Prevendita e info alla segreteria del Sipario d’Oro aperta dalle 16 alle 18 in Corso Bettini 64 (telefono 333.1853967 anche WhatsApp)