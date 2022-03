Scuola, ecco i nuovi criteri per la formazione delle classi. Ci saranno massimo 25 studenti per aula

Sono stati deliberati nella seduta della giunta provinciale di oggi (4marzo) dei nuovi criteri per la formazione delle classi e per determinare l’organico dei docenti per il 2022/2023.

Verrà mantenuta l’attenzione verso il contenimento del numero delle persone nelle classi in cui vi fossero studenti con speciali bisogni educativi. Anche per la durata di tutto quest’anno verrà confermato il numero di classi che era stato autorizzato per il 2021/2022.

Ci sarà anche un numero massimo di studenti per aula. Si tratta di massimo 25 studenti per classe, che diventano 23 nel caso in cui siano presenti individui con disabilità certificate.

L’obbiettivo del mantenimento di un numero di studenti ridotto è quello di riuscire a fare in modo che tutti gli studenti riescano ad imparare a prescindere dal loro diverso stile di apprendimento.

E’ stata inoltre garantita la continuità delle classi autorizzate in deroga nell’anno scorso in ragione della pandemia.

E’ stato anche confermato il monte ore dei docenti delle scuole primarie nell’attività di interscuola. Durante la seduta è stata anche evidenziata l’attenzione che verrà posta nei confronti del potenziamento linguistico.

