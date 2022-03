Paura a Pinzolo: camion va in contromano in pieno centro abitato – IL VIDEO

E’ avvenuta ieri in centro a Pinzolo una pericolosissima violazione del codice stradale che poteva avere delle gravi conseguenze.

Un camion di grosse dimensioni è andato contromano su una strada sulla SS239 nella direzione opposta rispetto a quella prevista dalla legge.

Il pericolo è stato amplificato dal fatto che la violazione è stata fatta in pieno centro abitato.

Il fatto è accaduto verso le 7 del mattino e fortunatamente, come si può vedere anche dal video, il camion non si è imbattuto in nessun altro veicolo. Per questo non ci sono stati feriti.

L’autista però, come fa sapere anche la Polizia Locale di Pinzolo, è stato sanzionato.

