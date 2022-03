Mori: la bandiera della pace del Serming per condannare la guerra in Ucraina

Netta e unanime la condanna del Consiglio Comunale di Mori contro la guerra in Ucraina.

Nella seduta di mercoledì 2 marzo è stata discussa una mozione firmata dal capogruppo del Pd-Democratici per Mori Michele Sartori e sottoscritta da tutta la maggioranza e anche dai consiglieri di minoranza Moiola e Bona.

Il dispositivo è stato poi condiviso e votato all’unanimità da tutti i consiglieri che hanno espresso più volte la loro incredulità e lo sgomento di fronte alla guerra in Ucraina.

“Ringrazio tutto il Consiglio per la condivisione del documento –commenta il consigliere Sartori– e per gli spunti di riflessione. Siamo tutti increduli nell’apprendere le notizie, perché ci rendiamo conto che sul continente europeo è in corso una guerra di invasione, per la prima volta da oltre 30 anni e con dinamiche tristemente simili a quelle dei primi decenni del secolo scorso. Comune e Provincia hanno quindi il dovere morale di impegnarsi in quella solidarietà concreta che già hanno dimostrato in passato.”

Nel corso del dibattito il consigliere di minoranza Cristiano Moiola (PATT) ha poi messo in luce le analogie tra i territori ucraini diventati campi di battaglia e la provincia di Trento, oggetto di bombardamenti ed evacuazione durante il primo conflitto mondiale.

A fare da cornice agli interventi dei consiglieri la bandiera della Pace del Sermig di Torino, appesa sui banchi dell’aula consiliare durante tutta la serata. La bandiera è stata infatti donata al Sindaco di Mori da un gruppo di giovani che, come ha affermato il consigliere Massimo Tonetta (PD-Democratici per Mori) raccontando la storia della bandiera, “cercano ogni giorno di fare del “bene fatto bene” riproponendo nella borgata lo spirito missionario e solidaristico che caratterizza il Sermig di Torino”.

Presente in aula anche un cittadino moriano di origine ucraina che si è attivato in prima persona accogliendo nella giornata di ieri alcuni profughi provenienti dall’Ucraina e ospitandoli in casa propria.

Il Sindaco Stefano Barozzi è intervenuto in tal senso annunciando il supporto dell’Amministrazione comunale e chiedendo alla Provincia di Trento e agli enti preposti di coordinare a livello centrale l’accoglienza dei profughi ucraini.

“La comunità di Mori – ha detto il Sindaco– non si tira indietro ed è pronta a fare la propria parte per sostenere e supportare i profughi. Come Amministrazione stiamo monitorando la situazione, che si va evolvendo di ora in ora.”

In chiusura di dibattimento, il cittadino presente tra il pubblico ha voluto ringraziare, visibilmente commosso, tutti i consiglieri e l’Amministrazione per il supporto e la vicinanza espressa.