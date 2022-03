Molveno è un Comune “cardioprotetto”: installati tre nuovi defibrillatori

L’arresto cardiaco non dà segni premonitori e può colpire chiunque.

Il cuore smette di compiere la sua normale funzione di pompa, spesso a causa di una sopraggiunta aritmia chiamata fibrillazione ventricolare, e la persona cade a terra priva di vita.

Se non si interviene entro i primi 5 minuti dall’arresto cardio-circolatorio somministrando una scarica elettrica al cuore attraverso l’utilizzo di un defibrillatore DAE semiautomatico esterno, le possibilità di salvezza per la persona colpita sono praticamente nulle.

Per questo il Comune di Molveno, dopo l’estate, ha deciso di installare tre nuovi defibrillatori che l’amministrazione ha voluto acquistare in quanto strumento fondamentale di salvavita in caso di arresto cardiaco.

I tre dispositivi sono stati posizioni all’entrata delle Poste, davanti alle scuole e in piscina.

